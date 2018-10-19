Балуха уже этапировали в Керчь

КИЕВ. 19 октября. УНН. Украинский активист и политзаключенный Владимир Балух находится в Керченской колонии в оккупированном Крыму. Об этом со ссылкой на заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза сообщает проект Радио Свобода “Крим.Реалии”, информирует УНН.

Официального подтверждения от российских властей и адвокатов Балуха пока нет.

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На время этапирования Балух решил временно прекратить голодовку. По данным адвоката Дмитрия Динзе, у Балуха после более 200 дней голодания есть подозрение на язву или панкреатит.

Ранее подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру Балуху, осудив его к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Как ранее информировал УНН, в России и аннексированном Крыму удерживают 64 украинских политзаключенных, 27 из которых находятся на территории РФ.