Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 19 октября 2018 12:05
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Кубив рассказал о ходе переговоров с Лондоном по торговым отношениям после Brexit
Кубив рассказал о ходе переговоров с Лондоном по торговым отношениям после Brexit
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
10440
Версия для печати

Парламент Косово одобрил создание армии

Парламент Косово одобрил создание армии

КИЕВ. 19 октября. УНН. Парламент республики Косово одобрил создание полноценной армии на базе сил безопасности. «За» проголосовал 101 из 102 депутатов, передает УНН со ссылкой на Gazeta Express.

Глава косовского МИДа Беджет Пацолли заявил, что Косово сделало «важный шаг к своему укреплению». По его словам, «продемонстрированное политическое единство» является очень важным для будущего республики.

13 сентября правительство Косово приняло пакет из трех законов, предусматривающих трансформацию сил безопасности в вооруженные силы, и направило его на утверждение парламента. Создание косовской армии — одно из основных предвыборных обещаний премьера Рамуша Харадиная.

В соответствии с международными договоренностями Косово может иметь только силы безопасности численностью до 2 тысяч человек, вооруженных легким стрелковым оружием, которое находится на складах под контролем войск НАТО. Приштина же намерена создать полноценную армию численностью 5 тыс. активного состава и до 3 тыс. резервистов.

Положения о cилах безопасности закреплены в косовской конституции, для изменения которой необходимо две трети голосов в 120-местном парламенте и согласие большинства депутатов от нацменьшинств (их там 20). В марте 2017 года попытка президента республики Хашима Тачи создать армию путем принятия новых законов и без конституционных изменений провалилась: против выступила не только Сербия, но и главные союзники Косово — США и НАТО.

Как ранее информировал УНН, 4 октября Александар Вучич во время совместной пресс-конференции с председателем Комитета по внешним делам Европарламента Дэвидом Макалистером заявил, что Сербия никогда не признает независимость самопровозглашенного Косово, несмотря на то, что Запад хочет этого от Белграда.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.