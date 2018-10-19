Парламент Косово одобрил создание армии

КИЕВ. 19 октября. УНН. Парламент республики Косово одобрил создание полноценной армии на базе сил безопасности. «За» проголосовал 101 из 102 депутатов, передает УНН со ссылкой на Gazeta Express.

Глава косовского МИДа Беджет Пацолли заявил, что Косово сделало «важный шаг к своему укреплению». По его словам, «продемонстрированное политическое единство» является очень важным для будущего республики.

13 сентября правительство Косово приняло пакет из трех законов, предусматривающих трансформацию сил безопасности в вооруженные силы, и направило его на утверждение парламента. Создание косовской армии — одно из основных предвыборных обещаний премьера Рамуша Харадиная.

В соответствии с международными договоренностями Косово может иметь только силы безопасности численностью до 2 тысяч человек, вооруженных легким стрелковым оружием, которое находится на складах под контролем войск НАТО. Приштина же намерена создать полноценную армию численностью 5 тыс. активного состава и до 3 тыс. резервистов.

Положения о cилах безопасности закреплены в косовской конституции, для изменения которой необходимо две трети голосов в 120-местном парламенте и согласие большинства депутатов от нацменьшинств (их там 20). В марте 2017 года попытка президента республики Хашима Тачи создать армию путем принятия новых законов и без конституционных изменений провалилась: против выступила не только Сербия, но и главные союзники Косово — США и НАТО.

Как ранее информировал УНН, 4 октября Александар Вучич во время совместной пресс-конференции с председателем Комитета по внешним делам Европарламента Дэвидом Макалистером заявил, что Сербия никогда не признает независимость самопровозглашенного Косово, несмотря на то, что Запад хочет этого от Белграда.