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На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

КИЕВ. 19 октября. УНН. Национальный банк Украины на 19 октября 2018 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на 19 октября установил следующие цены на банковские металлы:

Золото - 1103.853267;

Серебро - 13.205500;

Платина - 755.372389;

Палладий - 973.510970.

По сравнению с 18 октября курс золота и палладия вырос, серебра и платины - снизился.

Источник: УНН
Теги: НБУ, золото, драгметаллы
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