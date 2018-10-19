Сегодня в Украине ожидается преимущественно сухая погода
КИЕВ. 19 октября. УНН. Сегодня в Украине пройдут небольшие дожди и похолодает. На остальной территории антициклон, область высокого атмосферного давления, удержит сухую погоду. В большинстве областей осадков не предвидится. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Местами ожидаются туманы и дымки.
Температура воздуха в Украине составит +17 +23 градуса.
В западных областях - местами небольшой дождь. Температура воздуха днем похолодает до 13-17 градусов тепла.
В северных областях - без осадков. Температура воздуха днем 16-20 градусов тепла.
В восточных областях - без осадков. Температура воздуха днем 17-22 градуса выше нуля.
В центральных областях - сухая воздушная масса. Температура воздуха днем 15-20 градусов выше нуля.
На юге Украины ожидается сухая погода. Температура воздуха днем 18-23 градуса выше нуля.