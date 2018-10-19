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Сегодня в Украине ожидается преимущественно сухая погода

Сегодня в Украине ожидается преимущественно сухая погода

КИЕВ. 19 октября. УНН. Сегодня в Украине пройдут небольшие дожди и похолодает. На остальной территории антициклон, область высокого атмосферного давления, удержит сухую погоду. В большинстве областей осадков не предвидится. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Местами ожидаются туманы и дымки.

Температура воздуха в Украине составит +17 +23 градуса.

В западных областях - местами небольшой дождь. Температура воздуха днем ​​похолодает до 13-17 градусов тепла.

В северных областях - без осадков. Температура воздуха днем ​​16-20 градусов тепла.

В восточных областях - без осадков. Температура воздуха днем ​​17-22 градуса выше нуля.

В центральных областях - сухая воздушная масса. Температура воздуха днем ​​15-20 градусов выше нуля.

На юге Украины ожидается сухая погода. Температура воздуха днем ​​18-23 градуса выше нуля.

Источник: УНН
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