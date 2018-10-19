Новости: Экономика
Пятница, 19 октября 2018, 08:05 • Юлия Шрамко • 5175
Brent торгуется ниже 80 долл. за баррель
КИЕВ. 19 октября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в пятницу утром выросли в цене до 79,45 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 7:52, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,20%.
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При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 68,79 доллара за баррель, прибавив 0,20%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.
Источник: УНН