Вокруг арсенала под Ичней продолжают находить боеприпасы

КИЕВ. 19 октября. УНН. В районе 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней Черниговской области, где 9 октября произошло чрезвычайное происшествие с пожаром и взрывами, за минувшие сутки изъяли 1 тысячу 12 взрывоопасных предметов, всего их нашли 5 тысяч 653. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"Продолжается очистка прилегающей к арсеналу территории. Проверено и очищено от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала. Очищено 34 из 80 участков разминирования, 16-ти километровую зону загрязнения уменьшено до 10-ти километровой. Изъято 5 тыс. 653 взрывоопасных предмета (за сутки - 1 тыс. 12), отработано 270 сообщений населения о обнаружения боеприпасов (за сутки - 5)", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Было прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины, позже переквалифицировано на диверсию.