Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 19 октября 2018 12:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Кубив рассказал о ходе переговоров с Лондоном по торговым отношениям после Brexit
Кубив рассказал о ходе переговоров с Лондоном по торговым отношениям после Brexit
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
4470
Версия для печати

С начала суток на Донбассе ранен один военный

С начала суток на Донбассе ранен один военный

КИЕВ. 19 октября. УНН. С начала текущих суток враг на Донбассе трижды обстрелял позиции Объединенных сил, в результате обстрела один военнослужащий ОС ранен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-центра ООС.

"С начала суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Гнутово и Водяное из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в штабе.

Тяжелое вооружение, как отмечается, не применялось.

"В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - добавили в штабе.

Напомним, 18 октября боевики 16 раз нарушали режим прекращения огня в зоне ООС.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.