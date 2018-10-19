С начала суток на Донбассе ранен один военный

КИЕВ. 19 октября. УНН. С начала текущих суток враг на Донбассе трижды обстрелял позиции Объединенных сил, в результате обстрела один военнослужащий ОС ранен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-центра ООС.

"С начала суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Гнутово и Водяное из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в штабе.

Тяжелое вооружение, как отмечается, не применялось.

"В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - добавили в штабе.

Напомним, 18 октября боевики 16 раз нарушали режим прекращения огня в зоне ООС.