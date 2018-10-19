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США приняли новое решение относительно своей дипмиссии в Иерусалиме

США приняли новое решение относительно своей дипмиссии в Иерусалиме

КИЕВ. 19 октября. УНН. США решили объеденить свои посольство и генеральное консульство США в Иерусалиме в Израиле, отметив, что за работу с палестинцами будет ответственно новое подразделение в посольстве. Об этом говорится в обнародованному накануне заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео, передает УНН.

"После открытия 14 мая посольства США в Израиле в Иерусалиме мы планируем достичь значительной продуктивности и повысить эффективность, объединив посольство США в Иерусалиме и генеральное консульство США в Иерусалиме в единую дипломатическую миссию. Я попросил нашего посла в Израиле Дэвида Фридмана руководить слиянием", - говорится в заявлении Помпео.

Как отмечается, американские дипломаты продолжат работу по Западному берегу и сектору Газа, а также с палестинцами в Иерусалиме "через новое подразделение по делам палестинцев в посольстве США в Иерусалиме". Это подразделение будет работать на улице Агрон в Иерусалиме.

Это решение "не свидетельствует о смене политики США в отношении Иерусалима, Западного берега или сектора Газа", отметили в госдепартаменте.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп распорядился начать подготовку к переносу посольства в Иерусалим. 14 мая состоялось его официальное открытие в бывшем здании генконсульства США.

Источник: УНН
Теги: США, Израиль, посольство, Иерусалим
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