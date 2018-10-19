В результате ДТП в Мексике погибли 10 человек

КИЕВ. 19 октября. УНН. В четверг в мексиканском штате Мичоакан произошло ДТП, 10 человек погибли, более 10 пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Как сообщил представитель ведомства гражданской защиты штата, пассажирский автобус во второй половине четверга столкнулся с грузовиком у города Ангангео, после чего врезался в дерево и дом, что привело к гибели и травмам у участников ДТП.

Причины аварии выясняются.



Напомним, в г.Днепр в результате ДТП погиб 1 человек.



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