Военный вертолет США упал на палубу авианосца: есть пострадавшие

КИЕВ. 19 октября. УНН. Вертолет ВМС США в пятницу упал на палубу авианосца Ronald Reagan, который осуществляет штатные операции в Филиппинском море. Об этом сообщило командование Седьмого флота США, передает УНН.

"Вертолет военно-морского флота США MH-60 Seahawk, принадлежащий воздушном крылу палубной авиации 5, потерпел крушение на летной площадке авианосца USS Ronald Reagan (CVN 76) вскоре после взлета примерно в 9:00 утра 19 октября", - говорится в сообщении.



В командовании отметили, что причины аварии пока расследуются.



Отмечается, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии под присмотром медицинского персонала авианосца. Хотя несколько пострадавших были эвакуированы на берег, жизни ни одного из них нет угрозы.



Во время аварии авианосная ударная группа ВМС осуществляла рутинную операцию в Филиппинском море. Ronald Reagan остается способным продолжать работу и полеты могут быть восстановлены, говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, учебный самолет Л-39 Минобороны РФ упал в воду около Должанской косы в Азовском море.

18 сентября российский военный самолет Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авиакатастрофа Су-27 в Винницкой области: что известно и как продвигается расследование



Напомним, учебно-тренировочный самолет ВВС Саудовской Аравии потерпел в понедельник катастрофу на северо-западе королевства.



Ранее, небольшой частный самолет с тремя пассажирами на борту упал в Атлантический океан у острова Лонг-Айленд на юге штата Нью-Йорк.