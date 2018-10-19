Премьер Италии предложил, чтобы санкции против РФ были временными

КИЕВ. 19 октября. УНН. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что санкции Евросоюза против России должны быть временным средством, сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Они не являются окончательным решением. Санкции - это средство. Поэтому, по нашему мнению, это должно быть временным", - сказал Конте.

В то же время он признал, что Италия самостоятельно не может реформировать систему санкций ЕС.

"Но мы должны открыть диалог с Россией, поскольку мы считаем, что Россия является важным игроком во многих географических кризисах. Поэтому очень важно иметь Россию за столом и вести диалог с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным для решения важнейших кризисов во всем мире", - сказал Конте.

В начале этой недели министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили механизм введения санкций за применение химического оружия, который открывает путь к конкретным санкциям за отравление экс-разведчика Скрипаля в Солсбери.

"Что касается дела Скрипаля, то я попросил доказательства премьер-министра Терезы Мэй. Если есть доказательства, мы рассмотрим решение, которое будет принято", - отметил Конте.

На следующей неделе итальянский премьер должен прибыть в столицу России и встретиться с Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Накануне вице-премьер Италии Маттео Сальвини во время визита в Москву заявил, что правительство Италии не станет поддерживать продление санкций ЕС в отношении России. Он пообещал "сделать все", чтобы прекратить или хотя бы избежать автоматизма в продлении действия санкций в отношении России, которые он назвал "прихотью" ЕС.