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Парламент Армении назначил дату выборов нового премьер-министра страны

Парламент Армении назначил дату выборов нового премьер-министра страны

КИЕВ. 19 октября. УНН. Специальное заседание Национального Собрания Армении, в ходе которого должны быть проведены выборы премьер-министра, состоится 24 октября. Об этом сообщили Aysor.am в парламенте, передает УНН.

"Специальное заседание Национального Собрания Армении, в ходе которого должны быть проведены выборы премьер-министра, состоится 24 октября", - сказано в сообщении.

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Напомним, премьер-министр Армении ранее заявил, что досрочные выборы в стране запланированы на декабрь, а это значит, что он должен уйти в отставку до 16 октября.

Ранее депутаты от бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) во вторник заявили о поддержке идеи премьер-министра Николы Пашиняна провести внеочередные парламентские выборы в декабре.

Как сообщал УНН, в начале октября президент Армении Армен Саркисян, после очередной волны протестов в стране, подписал указы об освобождении от занимаемых должностей шестерых министров.

Источник: УНН
Теги: выборы, Премьер-министр, Армения
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