Парламент Армении назначил дату выборов нового премьер-министра страны
КИЕВ. 19 октября. УНН. Специальное заседание Национального Собрания Армении, в ходе которого должны быть проведены выборы премьер-министра, состоится 24 октября. Об этом сообщили Aysor.am в парламенте, передает УНН.
"Специальное заседание Национального Собрания Армении, в ходе которого должны быть проведены выборы премьер-министра, состоится 24 октября", - сказано в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьер-министр Армении подал в отставку
Напомним, премьер-министр Армении ранее заявил, что досрочные выборы в стране запланированы на декабрь, а это значит, что он должен уйти в отставку до 16 октября.
Ранее депутаты от бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) во вторник заявили о поддержке идеи премьер-министра Николы Пашиняна провести внеочередные парламентские выборы в декабре.
Как сообщал УНН, в начале октября президент Армении Армен Саркисян, после очередной волны протестов в стране, подписал указы об освобождении от занимаемых должностей шестерых министров.