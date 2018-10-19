Авария на водопроводе: в Торецк подвезли уже более 100 кубов питьевой воды

КИЕВ. 19 октября. УНН. По состоянию на сегодняшнее утро в город Торецк, который пострадал от порыва водопровода "Горловка – Торецк", всего подвезли уже 126 куб. м. питьевой воды и 77,4 куб. м технической. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Донецкой области.

"По состоянию на 8:00 19 октября всего подвезено 126 куб. м питьевой воды, из них от Главного управления – 110,9 куб. м, а также 77,4 куб. м технической воды, из них от Главного управления – 38,4 куб .м", – говорится в сообщении.

В настоящее время установлено пожарные колонки на четыре пожарные гидранты: два в городе Торецк и два в пгт Пивничное – для самостоятельного забора технической воды населением. Также дополнительно имеется семь колодцев питьевой воды, расположенных в частном секторе.

"Дополнительно осуществляется заполнение 83 емкости по 1 куб. м питьевой воды от благотворительной организации "Человек в беде", – добавили в ГСЧС.

По состоянию на сегодняшнее утро без централизованного водоснабжения остаются 42 813 человек.

Напомним, в районе города Горловка Донецкой области, в так называемой серой зоне, произошел порыва водопровода "Горловка – Торецк". В результате было остановлено централизованное водоснабжение городов Торецк и Зализное, пгт Пивничное и Пивденное. Ремонтные работы на этом участке водопровода будут проводить при наличии гарантий безопасности сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса".