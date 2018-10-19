Новости: Киев
Пятница, 19 октября 2018, 10:19 • Анастасия Ткачук • 11250
На синей ветке киевского метро сломался поезд, движение частично ограничено
КИЕВ. 19 октября. УНН. На синей ветке киевского метрополитена сломался поезд, движение временно ограничено. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает УНН.
"Внимание! Синяя ветка. Поломка поезда по станции "Почайна". Движение поездов организовано от "Героев Днепра" до "Оболони" и от "Теремков" до "Контрактовой площади". Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, 9 сентября в Киеве на синей ветке метро произошел сбой в движении из-за пассажира на рельсах.
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Источник: УНН