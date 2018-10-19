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На синей ветке киевского метро сломался поезд, движение частично ограничено

На синей ветке киевского метро сломался поезд, движение частично ограничено

КИЕВ. 19 октября. УНН. На синей ветке киевского метрополитена сломался поезд, движение временно ограничено. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает УНН.

"Внимание! Синяя ветка. Поломка поезда по станции "Почайна". Движение поездов организовано от "Героев Днепра" до "Оболони" и от "Теремков" до "Контрактовой площади". Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, 9 сентября в Киеве на синей ветке метро произошел сбой в движении из-за пассажира на рельсах.

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Источник: УНН
Теги: Киев, поезд, метрополитен, движение транспорта
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