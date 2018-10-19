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Охрану в Азовском море усилили отремонтированным кораблем "Донбасс"

Охрану в Азовском море усилили отремонтированным кораблем "Донбасс"

КИЕВ. 19 октября. УНН. Корабль морской охраны "Донбасс" Мариупольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы вернулся к охране государственной границы в акватории Азовского моря после планового ремонта. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы, передает УНН.

"Корабль морской охраны "Донбасс" Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы вернулся в строй для охраны государственной границы в акватории Азовского моря после проведения планового ремонта", - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что ремонтные работы на корабле провел Азовский судоремонтный завод. "Из-за напряженной обстановки в Азовском море", как отмечается, специалисты завода в сжатые сроки провели работы по модернизации отдельных систем и механизмов двигателей корабля, очистку и покраску корпуса, обслуживание топливных, балластных цистерн и тому подобное. Экипаж работал на судне вместе с рабочими судостроительного завода. После спуска корабля на воду ремонтники вместе с экипажем провели ходовые испытания.

В конце сентября украинские военные корабли поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" прошли мост, соединяющий Таманский полуостров и Крым (Крымский мост).

Источник: УНН
Теги: Крым, Азовское море, Госпогранслужба
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