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Нефедов: уже проведено более 200 реально успешных аукционов по приватизации

Нефедов: уже проведено более 200 реально успешных аукционов по приватизации

КИЕВ. 19 октября. УНН. На сегодня приватизация имущества происходит на более 30 специализированных площадках. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, передает корреспондент УНН.

"Мы продаем сейчас через более чем 30 площадок, по состоянию на вчера их было 33, мы смогли охватить весь рынок и мы провели уже более 200 реально успешных аукционов (по приватизации - ред.). Рекорд это 32 аукциона, которые состоялись в один день. Цифры, которые уже привлекли государственный бюджет и местные бюджеты - это 277 млн ​​", - сообщил Нефедов.

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Он добавил, что в остается около 1000 объектов малой приватизации.

Напомним, 17 августа состоялся первый успешный аукцион малой приватизации. Первым лотом, который продан на ProZorro.Продажи, стал зерноток в Черновицкой области, выставленый местной общиной. Комплекс нежилых зданий было продано на аукционе за 209 643 грн.

Источник: УНН
Теги: Украина, приватизация, аукцион
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