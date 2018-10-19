КИЕВ. 19 октября. УНН. Движение поездов на синей ветке киевского метрополитена восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает УНН.

"Внимание! Синяя ветка! Движение восстановлено в обычном режиме. Все станции работают. Поезд с поломкой снят в депо для выяснения причины неисправности. Приносим извинения за временные неудобства!" - говорится в сообщении.



Сегодня утром на синей ветке киевского метрополитена сломался поезд, движение было временно ограничено.

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Как сообщал УНН, 9 сентября в Киеве на синей ветке метро произошел сбой в движении из-за пассажира на рельсах.



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