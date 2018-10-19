Драка на элеваторе: одному из подозреваемых назначили залог

КИЕВ. 19 октября. УНН. Харьковский апелляционный суд рассмотрел апелляции о взятии под стражу еще пятерых подозреваемых в участии в конфликте вокруг комплекса "Зерновой элеватор". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, вчера, 18 октября, суд продолжил рассмотрение апелляций защитников еще пяти из 23 подозреваемых, представленные на постановление Киевского райсуда Харькова о взятии их под стражу.

"Коллегией судей Харьковского апелляционного суда в отношении четырех участников конфликта приняты решения об оставлении апелляционных жалоб защитников без удовлетворения, а постановления следственных судей Киевского районного суда города Харькова об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без изменений", – говорится в сообщении.

В суде отметили, что в отношении еще одного подозреваемого апелляционная жалоба защитника была удовлетворена частично.

"Постановление следственного судьи отменено в части неопределения размера залога. Определен размер залога – 105 000,00 грн", – сообщили в суде

Рассмотрение апелляций в отношении еще двух из 23 подозреваемых продолжат 22 октября.

Напомним, 11 сентября в поселке Занки Харьковской области произошел конфликт со стрельбой на местном элеваторе. В ней приняли участие несколько десятков человек. В результате столкновений пострадали семь человек.

Суд взял под стражу 22 подозреваемых в участии в столкновениях, а также бывшего руководителя "Восточного корпуса" Олега Ширяева. Сейчас Харьковский апелляционный суд рассматривает апелляции на соответствующие постановления.