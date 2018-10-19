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За 8 месяцев население Украины уменьшилось на 152 тыс. человек

За 8 месяцев население Украины уменьшилось на 152 тыс. человек

КИЕВ. 19 октября. УНН. Численность населения в Украине, по оценке, на 1 сентября 2018 составила 42234,0 тыс. человек. В течение января-августа 2018 года численность населения уменьшилась на 152,4 тыс. человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 сентября 2018 года составила 42234,0 тыс. человек. В течение января-августа 2018 года численность населения уменьшилась на 152,4 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 58 живорожденных", - говорится в сообщении.

Отметим в Госстате отметили, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

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Как сообщал УНН, одобрен план мероприятий по реализации Стратегии государственной политики по вопросам здорового и активного долголетия населения на период до 2022 года.

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Источник: УНН
Теги: Украина, статистика, Госстат, население
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