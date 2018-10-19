КИЕВ. 19 октября. УНН. В Киеве начался отопительный сезон - тепло уже подают в учебные заведения и больницы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

“Мы уже начали отопительный сезон. Учебные заведения — детские сады, школы, — больницы получают горячую воду и тепло. В целом город готов к отопительному сезону ”, - сказал Кличко.

По его словам, из-за увеличения давления в трубах, где есть проблемные участки, случаются прорывы. Их ликвидируют аварийные службы, и через неделю-две система теплоснабжения будет работать стабильно.

Также мэр Киева заявил, что столичная власть начинает программу по замене старых труб.

Как сообщал УНН, в Киеве работает 34 аварийные бригады для ликвидации повреждений на тепловых сетях.