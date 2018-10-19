В Украине возводится новый разведывательный центр

КИЕВ. 19 октября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов принял участие в церемонии закладки фундамента первого здания обновленной штаб-квартиры украинской внешней разведки. Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны, передает УНН.

“Для того, чтобы руководство государства оперативно реагировало на события, принимая правильные решения, необходима объективная, проверенная, и, главное, своевременно полученная информация”, — заявил Александр Турчинов.

Обращаясь к личному составу Службы внешней разведки Украины, Турчинов отметил, что гибридная агрессия РФ продолжается по всем направлениям — военном, экономическом, энергетическом, кибернетическом, информационном и тому подобное.

Заложив символическую капсулу в фундамент нового разведывательного центра, Секретарь СНБО Украины осмотрел строительство объектов социальной сферы, в частности общежитий и домов малосемейного типа для офицеров разведки, а также ознакомился с новейшими образцами вооружения и спецсредств.

Ранее в СНБО выступили за развитие киберщита Украины.

Служба внешней разведки (СВР) Украины является государственным органом, который осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах.