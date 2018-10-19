Украина может быть введена в дефолт без продолжения сотрудничества с международными партнерами - Гройсман

КИЕВ. 19 октября. УНН. Без продолжения сотрудничества с международными финансовыми партнерами, в том числе, Международным валютным фондом, Украина может быть введена в дефолт. Об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на внеочередном заседании правительства, передает УНН.

"Но у нас нет другого варианта, чтобы действовать абсолютно ответственно для того, чтобы не допустить, я бы сказал, очень тяжелых событий. Речь идет о том, что если мы не сможем продолжить сотрудничество с нашими международными партнерами, мы окажемся в состоянии, когда мы не можем обслуживать те долги, которые взяли до нас. И к моему большому сожалению, это может привести к тому, что Украина будет введена в дефолт", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, на днях Кабинет министров Украины продлил действие специальных обязательств (ПСО) для НАК "Нафтогаз Украины" о льготных условиях продажи газа облгазам и теплокоммунэнерго - до 27 октября.

В то же время в украинском правительстве ведут переговоры с МВФ по цене на газ. Ранее сообщалось, что речь идет о повышении до 25%. В то же время, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предостерег, что не уверен, "насколько это корректно". Также он заявлял, что украинское правительство на переговорах с МВФ достигло принципиальной договоренности о повышении цены газа до уровня полного рыночного паритета до 2020 года.