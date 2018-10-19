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Иностранцы смогут подавать заявления на ID-удостоверения онлайн

Иностранцы смогут подавать заявления на ID-удостоверения онлайн

КИЕВ. 19 октября. УНН. Государственная миграционная служба Украины в ближайшее время планирует запустить услугу, которая позволит иностранным гражданам в электронном режиме через сайт ГМС заполнять заявления-анкеты для оформления временного вида на жительство в Украине в форме ID-карты. Об этом сказал председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк во время круглого стола, передает корреспондент УНН.

"Мы планируем сделать сервис (для иностранцев) так же как и для граждан (Украины - ред.). Примерно за неделю вы увидите презентацию для граждан сервиса, но он также будет после запуска за 3-4 недели доступным для иностранцев", - сказал глава ГМС.

Соколюк объяснил, что иностранец дома сможет, зайдя на сайт миграционной службы, заполнить все свои данные, необходимые для оформления вида в форме ID-карты, записаться в электронную очередь и, заполнив все, распечатать письмо с QR-кодом.

"То есть, он формирует небольшое заявление-анкету. Но она не сохраняется в системе, а только на компьютере потребителя. Он ее распечатывает, подкладывает все документы. И приходит уже с подготовленным пакетом документов", - отметил он.

Соколюк убежден, что такой электронный сервис оформления документов сможет ускорить процедуру выдачи ID-удостоверения в два-три раза.

Напомним, на сегодня изготовлено около 7 тыс. удостоверений для иностранцев в форме ID-карты.

Источник: УНН
Теги: иностранцы, ГМС
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