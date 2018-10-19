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Возле Санкт-Петербурга масштабный пожар: очевидцы сообщают о взрывах

Возле Санкт-Петербурга масштабный пожар: очевидцы сообщают о взрывах

КИЕВ. 19 октября. УНН. Клубы дыма среди жилых домов в Гатчине Ленинградской области России поднимаются вечером 19 октября. Очевидцы сообщают о предваряющем их взрыве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Фонтанку.

В региональном управлении МЧС сообщили, что спасатели выехали к месту происшествия, однако, где именно и что взорвалось, в ведомстве пока информации нет.

Очевидцы сообщают, что ЧП произошло на заводе "Авангард" на Центральной улице, который, в том числе, производит пиротехнику. Другие говорят о происшествии в районе железнодорожной станции Гатчина-Товарная-Балтийская.

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"Взрыв нереальный, у нас земля под ногами затряслась, а мы в паре километров", – утверждают они. 

Как сообщал УНН, в результате взрыва газового баллона в одном из жилых домов столицы Молдовы погибло 3 человека, еще 10 получили ранения.

Источник: УНН
Теги: Россия, взрывы, Санкт-Петербург, пожары
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