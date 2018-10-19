Парламент планирует принять "аптечный закон" до конца года

КИЕВ. 19 октября. УНН. Принятие законопроекта №8591 является крайне важным с точки зрения улучшения конкуренции на розничном рынке лекарственных средств. Так, в частности, считает народный депутат, один из инициаторов документа Александра Кужель, передает УНН.

По ее словам, “аптечный закон” (№8591) должен быть принят до конца года в первом чтении.

“Законопроект нужно принимать срочно. Он актуален, поскольку мы видим, что сегодня на розничном рынке лекарств существует недобросовестная конкуренция. Очень профессионально свою работу выполняет Ирина Сисоенко, она не будет тянуть, потому что она понимает последствия. И я очень надеюсь, что до Нового года мы примем законопроект в первом чтении. II чтение отработаем вместе с рынком. Обязательно отработаем”, — заявила Кужель.

Вывод по поводу указанного законопроекта уже подготовило Главное научно-экспертное управление аппарата ВР, напомнила Кужель.

“Следовательно, тянуть нет времени. Потому что потом, когда нас с вами как потребителей втянут в разрушение всей фармацевтической промышленности, мы будем кусать локти. Это дорога в один конец”, — резюмировала народный депутат.

Напомним, как сообщалось ранее, мнения экспертов по поводу “аптечного закона” (8591) очень различаются. Одни убеждают в том, что он направлен против монополий аптечных сетей на рынке, другие говорят о возможных негативных последствиях документа для малого и среднего бизнеса.

Также напомним, законопроект, среди прочего, предусматривает введение географических ограничений на размещение аптечных учреждений и обязательность высшей фармобразования для владельцев аптек.