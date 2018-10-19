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Нападение на полицейских в Ровенской области: открыли еще два производства

Нападение на полицейских в Ровенской области: открыли еще два производства

КИЕВ. 19 октября. УНН. По факту нападения на полицейских в Заречненском районе Ровенской области в общем открыли три уголовных производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации управления областной полиции.

"По данному факту следователи начали досудебные расследования по уголовным производствам по части 1 статьи 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки), части 2 статьи 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа), частью 1 статьи 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) и части 1 статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Полицейские устанавливают все обстоятельства уголовного преступления и лиц, причастных к его совершению", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что среди неизвестных людей, которые повредили три служебные автомобиля полиции, правоохранителям удалось установить ряд лиц. По ним будет приниматься соответствующее процессуальное решение. Кроме того, во избежание подобных правонарушений решили выставить дополнительный блокпост безопасности.

Напомним, около 200 неизвестных в балаклавах и с палками в руках сопротивлялись правоохранителям в Ровенской области. Они заблокировали проезд служебного автомобиля, бросали камни.

Источник: УНН
Теги: Ровно и Ровенская область, полиция, нападение
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