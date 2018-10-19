"Нафтогаз" будет отдавать в государство 90% своей прибыли - Гройсман

КИЕВ. 19 октября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" будет перечислять в государственный бюджет 90% своей прибыли. Об этом сегодня заявил на внеочередном заседании правительства Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

"Мы приняли решение о том, что 90% прибыли НАК "Нафтогаз" будет возвращено в бюджет, а из бюджета направлено на нужды украинских граждан украинского государства. Я думаю, что это справедливо. Вместо чрезмерных зарплат, премий - это все должно быть в государственной казне. И это тоже является абсолютно принципиальным вопросом", - подчеркнул премьер.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект документа о повышении стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% до 8550 грн за тыс. куб.м.