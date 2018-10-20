Международная сельскохозяйственная организация предупредила о риске голода в связи с изменением климата

КИЕВ. 19 октября. УНН. Изменение климата будет иметь масштабные последствия для сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Об этом речь идет в одном из последних докладов Международной сельскохозяйственной организации ФАО (ООН), передает УНН.

Ожидается, что к середине этого столетия повышение средних температур, изменения в режиме осадков, повышение уровня моря, рост частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, а также возможное увеличение объемов ущерба, наносимого вредителями и болезнями, отразятся на растениеводстве и животноводстве, а также на рыболовстве и аквакультуре.

При этом, в разных регионах и странах воздействие окажется неравномерным. Будут меняться сравнительные преимущества и уровень конкурентоспособности сельского хозяйства в различных регионах и странах; одни страны могут оказаться в неблагоприятном положении, а другие — выиграть.

“Международной торговле может принадлежать особенно важная роль в усилиях по адаптации к изменению климата и обеспечению продовольственной безопасности во многих странах. В краткосрочной перспективе торговля может быть средством перемещения продовольствия в районы, испытывающие его дефицит, а значит, важным механизмом решения проблемы падения производства в связи с экстремальными погодными явлениями.

В долгосрочной перспективе международная торговля может обеспечить эффективную корректировку подходов к сельскохозяйственному производству в разных странах”, — говорится в докладе.

Международные специалисты отмечают, что для удовлетворения растущего спроса в 2050 году в аграрном секторе должно производиться почти на 50 процентов больше продуктов питания, кормов и биотоплива, чем в 2012 году.

“Страны проявляют готовность реагировать на изменения климата путем инвестирования в сельское хозяйство и его преобразования. В частности, развивающиеся страны подчеркивают в своих ОНВ (Определяемые на национальном уровне вклады - ред.) важность сельского хозяйства и продовольственной безопасности для адаптации к изменению климата, а ряд стран отмечают, что аграрный сектор играет важную роль в выполнении их целевых задач в области смягчения его последствий.

Однако ОНВ остаются документами общего характера, и в большинстве из них не предусмотрены определенные меры политики.

Эффективная поддержка фермеров с учетом изменения климата может усилить сравнительные преимущества сельского хозяйства в странах, испытывающих на себе отрицательное воздействие изменения климата, обеспечивая их конкурентоспособность и позволяя им достигнуть более устойчивого баланса показателей экспорта и импорта.

Такие меры будут иметь решающее значение для развивающихся стран, которые могут вследствие изменения климата значительно увеличить объемы чистого импорта продовольствия.

Странам, которые могут столкнуться с серьезными проблемами, обусловленными климатическими факторами, потребуется система поддержки — как в международных масштабах (для ослабления потенциальной нагрузки, связанной с финансированием импорта продовольствия), так и на национальном уровне — в виде чрезвычайных резервных запасов продовольствия и программ социальной защиты, ориентированных на малоимущие и уязвимые группы населения”, — убеждены в ФАО.

Тем временем Украина готовит свой план укрепления продовольственной безопасности.

Зарегистрированный в октябре законопроект “Об основах государственной аграрной политики и государственной политики сельского развития” определяет, что международная торговля и поддержка фермеров — являются для страны приоритетными направлениями.

Документ предусматривает равные возможности по поддержке производства продукции с высокой добавленной стоимостью, стимулированию переработки и производства нишевой продукции.

Это один из самых актуальных вопросов, ведь, как уже сообщал УНН, от производства продукции с высокой добавленной стоимостью национальными производителями зависит, будут ли в Украине многомиллиардные инвестиции, тысячи рабочих мест, налоги для государства и рост реального ВВП.

Авторы законопроекта убеждены, что принятие документа позволит решить такие задачи, как:

— стимулирование развития семейных фермерских хозяйств, фермерских хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и аграрных кластеров;

— создание эффективной системы государственной поддержки для малых производителей сельскохозяйственной продукции, включая содействие их объединению;

— содействие созданию конкурентных преимуществ в производстве нишевой продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью;

— содействие созданию конкурентных преимуществ на международных рынках для производителей сельскохозяйственной продукции, а также обеспечение развития логистических мощностей и стабильности налогообложения.

В тексте законопроекта также прямо указано определение сельского развития как процесса, при котором улучшение качества жизни и экономического благополучия населения, проживающего в сельской местности, являются взаимосвязанными и взаимозависимыми.