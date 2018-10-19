На Волыни преступника выпустили из колонии, потому что не было свободных мест

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Луцке преступника, виновного в смерти несовершеннолетнего, увидели на свободе. В полиции пояснили, что в учреждении исполнения наказаний для осужденного не хватило свободного места. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Евгений Енин на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Преступник, виновный в смерти несовершеннолетнего, приговор в отношении которого вступил в законную силу, пожалуй думал, что "решил все свои вопросы", спокойно разгуливая по улицам Луцке, а не тюремными коридорами, потому что – вдумайтесь! – в учреждении исполнения наказаний для него "не хватило" свободного места", – написал Енин.

По его словам, родственники погибшего столкнулись с преступником прямо на улице. В полиции им объяснили, что в колонии отсутствуют свободные места. В ситуацию вмешалась ГПУ.

Енин сообщил, что осужденного уже этапировали к месту выполнения наказаний – в исправительную колонию. А в отношении сотрудников Нацполиции начали служебное расследование.

"Все региональные прокуратуры получили поручение проверить состояние соблюдения законности в сфере исполнения наказаний в виде лишения свободы и ареста", – отметил заместитель главы ГПУ.

Напомним, в Харькове вышла на свободу пожизненно заключенная Любовь Кушинская, которую ранее помиловал президент.