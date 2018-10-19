Матиос назвал четыре версии катастрофы истребителя Су-27

КИЕВ. 19 октября. УНН. Военная прокуратура отрабатывает четыре версии крушения самолета Су-27 во время многонациональных учений "Чистое Небо - 2018" в Винницкой области. Об этом сказал в эфире одного из украинских телеканалов заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.

"Сейчас прорабатываются четыре основные версии. Это человеческий фактор при выполнении полета, техническая неисправность самолета, возможная заправка самолета некачественным топливом или погодные условия, повлекшие катастрофу", - сказал Матиос.

По словам Главного военного прокурора, самолет Су-27 в июле прошел полную модернизацию.

"С момента проведения этого ремонта он налетал около 20 часов. А его ресурс по всем техническим государственным экспертизам был продлен на 12 лет. Самолет относительно новый", - уточнил он.

Матиос рассказал, что прокуратура допросила почти всех свидетелей, которые могли так или иначе повлиять.

"Все команды техников, кто ответственный, все, кто сопровождал полет, получили распечатку всех последних переговоров. Сделали осмотр места происшествия, собрали останки тел, они разбросаны были почти до километра. Самолет шел почти штопором, носовая его часть под наклоном в землю более полутора метра", - отметил он.

Кроме того, Главный военный прокурор подчеркнул, что никаких данных о неисправности самолета не было.

Напомним, 16 октября во время масштабных военных учений "Чистое небо - 2018" потерпел крушение истребитель Су-27 с двумя пилотами на борту. Оба члена экипажа не выжили. Погибли украинский военный летчик полковник Иван Петренко и американский подполковник пилот Сет Неринг.