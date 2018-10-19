История Суркиса в украинском футболе оставила огромный отпечаток в моем сердце - Павелко

КИЕВ. 19 октября. УНН. Григорий Суркис заканчивает свою карьеру в УЕФА, и его кандидатура больше не будет выдвинута Украиной на выборы членов Исполкома этой Организации. Комментируя данную информацию, глава ФФУ Андрей Павелко заявил, что всегда помнит и ценит свое личное общение с Суркисом, передает УНН.

“Уверен, что Украина будет передовой по части проведения реформ в футболе. И история Суркиса в украинском футболе оставила огромный отпечаток в моем сердце. Я всегда буду помнить и ценить наше общение”, — сказал он.

При этом Павелко пояснил, что Григорий Суркис не озвучивал своих намерений о продолжении карьеры в УЕФА.

“В ФФУ ни разу никто не обращался с официальным сообщением от его имени, чтобы его выдвинуть (от Украины) в УЕФА”, — сказал функционер.

Он также уточнил, что Исполком ФФУ еще в феврале определился с кандидатурой, которую выдвинул на выборы УЕФА от Украины. И уже прошли сроки (предусмотренные регламентом), в которые можно было изменить принятое решение.

Как писал УНН, ФФУ выдвинуло кандидатуру Андрея Павелко на выборы в УЕФА. Состоятся они в феврале следующего года.