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В Киеве уклоняются от призыва 80% юношей

В Киеве уклоняются от призыва 80% юношей

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Киеве уклоняются от призыва на срочную военную службу 80% призывников. Об этом сказал в эфире одного из украинских телеканалов заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.

"80% призывников города Киева уклоняются от несения службы ... Это при наборе, что более 800 человек из Киева надо призвать", - сказал он.

Напомним, с 1 октября в Украине стартовал осенний призыв. В этом году он продлится на месяц дольше - до декабря.

Во время осеннего призыва на срочную службу планируют призвать 17 960 человек. На осуществление этого призыва из бюджета выделяется 64,9 млн грн.

Источник: УНН
Теги: Киев, призыв
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