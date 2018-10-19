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Павелко: ФФУ рассматривает возможность проведения матчей сборных в Полтаве

Павелко: ФФУ рассматривает возможность проведения матчей сборных в Полтаве

Андрей Павелко

КИЕВ. 19 октября. УНН. Президент ФФУ Андрей Павелко сообщил, что матчи национальных команд могут пройти в Полтаве, передает УНН.

“ФФУ рассматривает возможность проведения матчей сборных в Полтаве, где приведен в порядок стадион и аэропорт.

Один из ближайших матчей сборная Украины может провести в третьем комплекте формы — белом”, — сказал он общаясь сегодня с журналистами.

Напомним, что стадион “Ворскла” имени Алексея Бутовского был реконструирован в связи с выступлением полтавчан в групповом этапе Лиги Европы.

Источник: УНН
Теги: футбол, Полтава и Полтавская область, ФФУ, Андрей Павелко
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