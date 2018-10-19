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В Украину возвращается осень - синоптик
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МВФ и власти Украины договорились о новой программе Stand-by

Источник: УНН
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