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информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 20 октября 2018
00:03
Украинские Национальные Новости
Осведомленность граждан объединяет страну
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Пятница, 19 октября 2018, 20:35
•
Александр Сивачук
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5475
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МВФ и власти Украины договорились о новой программе Stand-by
Источник:
УНН
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