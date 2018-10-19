МВФ и власти Украины договорились о новой программе Stand-by

КИЕВ. 19 октября. УНН. Уполномоченный персонал МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате стенд-бай (SBA). Об этом говорится в пресс-релизе МВФ, передает УНН.

По информации МВФ, новая программа заменит собой одобренную в марте 2015 года программу расширенного финансирования.

"Новая программа Stand-by, с запросом на доступ к получению 2,8 млрд специальных прав заимствования - СПЗ (эквивалент 3,9 млрд долларов США), будет служить для политики власти Украины на протяжении 2019 года", - говорится в сообщении.

В Фонде отметили, что эти договоренности подлежат утверждению руководством МВФ и Советом исполнительных директоров МВФ.

Также они уточнили, что вынесение этого вопроса на Совет исполнительных директоров ожидается позже в этом году после принятия парламентом поданного правительством бюджета-2019 (с учетом рекомендаций специалистов МВФ) и увеличение тарифов на газ и тепловую энергию для населения - в соответствии с изменениями на рынке и с продолжением защиты домохозяйств с низкими доходами.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект документа о повышении стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% до 8550 грн за тыс. куб. м.