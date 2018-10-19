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Китай запретил импорт свиней и свинины из Молдовы

Китай запретил импорт свиней и свинины из Молдовы

КИЕВ. 19 октября. УНН. Китай запретил импорт свиней и свинины из Молдовы, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Запрет последовал после сообщений о пяти случаях вспышек АЧС в Молдове", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что главное таможенное управление КНР распорядилось уничтожить или вернуть уже поставленные из Молдовы товары.

Ранее Китай запретил из-за АЧС импорт свиней и свинины из Болгарии, Бельгии и Японии.

Как писал УНН, в этом году в Китае впервые за всю историю был зафиксирован вирус АЧС.

Также напомним, что чума свиней уже поразила 10 стран ЕС.

В Украине в этом году было зафиксировано более 120 случаев заражения животных АЧС.

По словам украинского политика Сергея Тригубенко, эпидемия вируса в стране отразилась на ценах на свинину и сало в отечественных магазинах. Эти продукты подорожали в среднем на 50% — 60% на протяжении последних полутора лет.

Кроме того, АЧС привела к значительному росту импорта иностранной свинины в Украину.

Источник: УНН
Теги: Китай, Молдова, импорт, АЧС
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