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Свитолина получила сезонную награду от WTA

Свитолина получила сезонную награду от WTA

Элина Свитолина

КИЕВ. 19 октября. УНН. В рамках гала-вечера в Сингапуре приуроченном Итоговому турниру WTA были объявлены победительницы WTA в различных номинациях по итогам года, информирует УНН со ссылкой на сайт WTA.

Наша соотечественница Элина Свитолина получила награду "Jerry Diamond Aces Award" (присуждается за продвижение женского тура).

Для Свитолиной данная премия стала первой в своей карьере после того, как она присоединилась к благотворительной деятельности.

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Примечательно, что премия "Jerry Diamond Aces Award" была впервые представлена ​​в 1995 году в память бывшему генеральному директору WTA Джерри Даймонду.

Отметим, что звание теннисистки года было присуждена румынке Симоне Халеп, "возвращение года" - Серене Уильямс, а "открытием года" стала белоруска Арина Соболенко.

Источник: УНН
Теги: Украина, теннис, награды
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