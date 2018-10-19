Минфин ожидает окончательного согласования МВФ новой программы после принятия Госбюджета-2019

КИЕВ. 19 октября. УНН. Министерство финансов Украины ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы stand-by после принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 год. Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова, передает УНН.

"Окончательного согласования от Совета МВФ ожидаем после принятия Верховной Радой сбалансированного и реалистичного бюджета-2019 во втором чтении. Маркерами для МВФ являются наша готовность быть фискально ответственными и держать дефицит бюджета в рамках и под контролем. Но здесь наши приоритеты совпадают, что подтвердила вчерашняя поддержка парламентом и реалистичного бюджета на 2019 год в первом чтении и решения в первом чтении о начале в Украине среднесрочного бюджетирования", - подчеркнула она.

Маркарова подчеркнула, что договоренность с Фондом является "признанием прогресса правительства в макроэкономической стабилизации и реформах, это возможность обеспечить стабильность на политически бурный 2019 год, и подтверждение веры наших партнеров в Украину".

Напомним, МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате стенд-бай (SBA).

В Фонде отметили, что новая программа Stand-by, с запросом на доступ к получению 2,8 млрд специальных прав заимствования - СПЗ (эквивалент 3,9 млрд долларов США), будет служить для политики власти Украины на протяжении 2019 года.

Ранее Кабинет министров Украины одобрил проект документа о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% до 8550 грн за тыс. куб.м.