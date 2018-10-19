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Ястремская не сумела выйти во второй подряд финал турнира WTA

Ястремская не сумела выйти во второй подряд финал турнира WTA

КИЕВ. 20 октября. УНН. Соревнования одического разряда в Люксембурге продолжились двумя полуфинальном поединке, передает корреспондент УНН.

Победное шествие юной 18-летней теннисистки из Одессы Дайаны Ястремской остановила 47 ракетка мира швейцарка Бенчич. После обмененных геймов 6:2 в пользу Бенчич и 6: 3 по Ястремскому, все решалось в третьем сете на тай-брейке, где удача улыбнулась швейцарцы — 7:6 (5).

Отметим, что Ястремская была лучше соперницу в подачах навылет — 4: 3, и допустила меньше количества двойных ошибок 2:4.

Примечательно, что до этого момента Ястремская имела серию из 8-ми подряд выигрышей.

Добавим также, соперницей Бекнчич по финалу станет немка Юлия Гёргес (1 сеяная), которая одолела канадку Бушар.

Источник: УНН
Теги: спорт
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