Трамп не исключил введения санкций против Саудовской Аравии по делу Хашкаджи

КИЕВ. 20 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может рассмотреть вопрос о введении санкций против Саудовской Аравии в связи с делом об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Ахмада Хашкаджи, который работал в газете The Washington Post. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

В ответ на вопрос, рассматривает ли он санкции в качестве одной из мер в отношении Эр-Рияда, президент США сказал: “Может быть, может быть”.

При этом Трамп отметил, что Вашингтон должен принимать во внимание важность своих связей с Эр-Риядом. Он также отметил, что если Америка не сможет продавать свои товары Саудовской Аравии, это нанесет ей вред.

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Как ранее информировал УНН, Джамаль Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.