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Трамп не исключил введения санкций против Саудовской Аравии по делу Хашкаджи

Трамп не исключил введения санкций против Саудовской Аравии по делу Хашкаджи

КИЕВ. 20 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может рассмотреть вопрос о введении санкций против Саудовской Аравии в связи с делом об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Ахмада Хашкаджи, который работал в газете The Washington Post. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

В ответ на вопрос, рассматривает ли он санкции в качестве одной из мер в отношении Эр-Рияда, президент США сказал: “Может быть, может быть”.

При этом Трамп отметил, что Вашингтон должен принимать во внимание важность своих связей с Эр-Риядом. Он также отметил, что если Америка не сможет продавать свои товары Саудовской Аравии, это нанесет ей вред.

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Как ранее информировал УНН, Джамаль Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

Источник: УНН
Теги: США, убийство, журналисты, Саудовская Аравия, Дональд Трамп
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