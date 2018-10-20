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Украина в топ-10 завершила выступления на Юношеских Олимпийских играх-2018

Украина в топ-10 завершила выступления на Юношеских Олимпийских играх-2018

КИЕВ. 20 октября. УНН. В Буэнос-Айресе состоялось торжественное закрытие ИИИ Юношеских Олимпийских игр на которых Украину представляли 55 спортсменов, информирует УНН со ссылкой на ММСУ.

Знаменосцем сборной Украины на церемонии стала фехтовальщица Екатерина Черной, двукратная победительница этих игр.

В целом сборная Украины завоевала 23 награды в 13 видах спорта, и за этим результатом заняла место в 10-ке лучших среди 206 стран-участниц.

Напомним, что зимние Олимпийские игры-2018 Украина завершила вне топ-20 командного зачета.

Источник: УНН
Теги: спорт
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