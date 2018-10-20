Парламент Македонии поддержал поправку к конституции об изменении названия страны

КИЕВ. 20 октября. УНН. Парламент Македонии в пятницу высказался за внесение поправки в конституцию об изменении названия страны на новую - Республика Северная Македония, как предусматривает договор, заключенный с Грецией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Из 120 депутатов законодательного органа за принятие этой поправки проголосовали 80. Реализация соглашения с Грецией об изменении названия страны призвана открыть Македонии путь ко вступлению в ЕС и НАТО. Против принятия поправки об изменении названия страны выступала македонский оппозиция.

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Депутаты Собрания (парламента) Македонии по результатам поименного голосования высказались за начало процесса внесения поправок в конституцию республики, представленных правительством страны. Правительство Македонии 8 октября одобрило законопроект о внесении четырех поправок в конституцию страны, в том числе об изменении её названия.

Как ранее информировал УНН, 30 сентября во время народного волеизъявления проходило голосование более чем на трех тысячах избирательных участков в 80 муниципалитетах и городе Скопье. Гражданам предлагалось ответить на один вопрос: “Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?” Референдум призван помочь в урегулировании 27-летнего спора между Афинами и Скопье по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием области на севере Греции.

По данным Государственной избирательной комиссии, уровень явки после подсчета бюллетеней составил 36,91%. За межправительственный договор с Грецией высказались 91,46% (более 609 тыс. граждан) от общего количества проголосовавших, против — 5,65%. Согласно македонскому законодательству для признания референдума успешным необходимо, чтобы проголосовали более половины от общего числа избирателей, что составляет более 1,8 млн человек.