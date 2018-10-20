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Reuters: вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти в начале 2019 года

Reuters: вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти в начале 2019 года

КИЕВ. 20 октября. УНН. Вторая встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына может состояться в самом начале следующего года. Об этом сообщил в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник, передает УНН.

"Встреча, вероятнее всего, пройдет примерно сразу после начала следующего года", - отметил представитель американской администрации.

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Как ранее информировал УНН, 7 октября состоялся визит в Пхеньян и Пекин госсекретаря США Майкла Помпео. Шефу американской дипломатии удалось достичь договоренности с лидером КНДР Ким Чен Ыном о создании рабочей группы по вопросам денуклеаризации, а также обсудить возможность проведения второго саммита КНДР и США.

Напомним, первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. По её итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В ней Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизированы.

Источник: УНН
Теги: США, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, Reuters
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