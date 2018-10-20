UFC дисквалифицировали российского бойца за нападение на Макгрегора

КИЕВ. 20 октября. УНН. UFC освободил чеченского бойца Зубайра Тухугова после его нападения на ирландца Конора Макгрегора после поединка с Хабибом Нурмагомедов, информирует УНН со ссылкой на UFC.

“Майкл Джонсон заменит Зубайр Тухугова в бою с Артемом Лобовым из-за расследования, которое проводит Атлетическая комиссия штата Невада”, — говорится в сообщении организации.

Примечательно, что Тухугов был секундантом Нурмагомедова в поединке против Макгрегора. После победы в четвертом раунде дагестанец перебрался через сетку и напал на команду Конора. Затем в Октагон забрались друзья Хабиба, в частности Тухугов, и атаковали Макгрегора.

Напомним, Нурмагомедов угрожал президенту UFC, что покинет организацию, если она не простит действия Тухугова.