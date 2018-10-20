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UFC дисквалифицировали российского бойца за нападение на Макгрегора

UFC дисквалифицировали российского бойца за нападение на Макгрегора

КИЕВ. 20 октября. УНН. UFC освободил чеченского бойца Зубайра Тухугова после его нападения на ирландца Конора Макгрегора после поединка с Хабибом Нурмагомедов, информирует УНН со ссылкой на UFC.

“Майкл Джонсон заменит Зубайр Тухугова в бою с Артемом Лобовым из-за расследования, которое проводит Атлетическая комиссия штата Невада”, — говорится в сообщении организации.

Примечательно, что Тухугов был секундантом Нурмагомедова в поединке против Макгрегора. После победы в четвертом раунде дагестанец перебрался через сетку и напал на команду Конора. Затем в Октагон забрались друзья Хабиба, в частности Тухугов, и атаковали Макгрегора.

Напомним, Нурмагомедов угрожал президенту UFC, что покинет организацию, если она не простит действия Тухугова.

Источник: УНН
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