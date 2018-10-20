Скончалась почетный президент модного дома Salvatoree Ferragamo Ванда Феррагамо

КИЕВ. 20 октября. УНН. Ванда Феррагамо-Милетти, вдова основателя и почетный президент итальянского модного дома Salvatoree Ferragamo, умерла в пятницу в возрасте 96 лет в своем доме в городе Фьезоле, рядом с Флоренцией (область Тоскана). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ANSA.

“С великой скорбью вместе с нашими детьми и со всей семьей мы хотим сообщить вам о смерти нашей матери Ванды Милетти Феррагамо и разделить с вами воспоминания о ее необыкновенной личности, — цитирует агентство заявление детей Феррегамо. — Ее бесценные уроки и память о ней будут для всех нас примером благородства и любви к жизни”.

В 1927 году Сальваторе Феррагамо по возвращении в Италию из США, где он работал в Голливуде по заказам актеров кино, основал во Флоренции фирму по производству обуви.

В 1960 году Ванда Феррагамо осталась вдовой и возглавила компанию. Под ее руководством обувная фирма превратилась в один из крупнейших в Италии и в мире домов моды. Сейчас компания выпускает помимо обуви аксессуары и одежду.

В 2017 году оборот компании Salvatoree Ferragamo составил 1,4 млрд евро (1,6 млрд долларов США). В 2011 году акции компании вышли на биржу, однако семейство Феррагамо продолжает контролировать ее.

В последние месяцы семья неоднократно опровергала предположения о том, что она может продать фирму, как поступили наследники итальянского модельера Джанни Версаче, продавшие в сентябре носящий его имя модный дом.

Как ранее информировал УНН, компания Versace была приобретена Michael Kors более чем за 2 млрд долларов США.