Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 20 октября 2018 09:59
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украину возвращается осень - синоптик
В Украину возвращается осень - синоптик
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
9060
Версия для печати

"Алавес" выиграл пятый матч и возглавил испанскую Примеру

"Алавес" выиграл пятый матч и возглавил испанскую Примеру

КИЕВ. 20 октября. УНН. Девятый тур чемпионата Испании по футболу стартовал схваткой в Виго, где местный ФК “Сельта” уступил “Алавес”, передает корреспондент УНН.

Первый опасный момент случился у ворот хозяев — полузащитнику Гарсии не хватило точности при его попытке со штрафной. На 35 минуте “Сельта” ответила дальней попыткой Буффало. Тоже мимо плоскость.

Единственный гол состоялся на 58 минуте. После розыгрыша штрафного с центра поля состоялся упрек в край штрафной, где Лагуардия в одно касание отпасовал на автора забитого мяча Пену — 0:1. Ибаи Гомес мог снять все вопросы в матче еще раньше, но голкипер “Сельты” перевел мяч в перекладину.

Стоит отметить, что “Алавес” набрал 17 очков и опередил “Севилью” на один пал, возглавив таблицу.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.