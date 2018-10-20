"Алавес" выиграл пятый матч и возглавил испанскую Примеру

КИЕВ. 20 октября. УНН. Девятый тур чемпионата Испании по футболу стартовал схваткой в Виго, где местный ФК “Сельта” уступил “Алавес”, передает корреспондент УНН.

Первый опасный момент случился у ворот хозяев — полузащитнику Гарсии не хватило точности при его попытке со штрафной. На 35 минуте “Сельта” ответила дальней попыткой Буффало. Тоже мимо плоскость.

Единственный гол состоялся на 58 минуте. После розыгрыша штрафного с центра поля состоялся упрек в край штрафной, где Лагуардия в одно касание отпасовал на автора забитого мяча Пену — 0:1. Ибаи Гомес мог снять все вопросы в матче еще раньше, но голкипер “Сельты” перевел мяч в перекладину.

Стоит отметить, что “Алавес” набрал 17 очков и опередил “Севилью” на один пал, возглавив таблицу.