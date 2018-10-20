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"Лейкерс" без Михайлюка потерпел поражение на старте НБА

"Лейкерс" без Михайлюка потерпел поражение на старте НБА

КИЕВ. 20 октября. УНН. В первом поединке регулярного чемпионата НБА для “Лос-Анджелес Лейкерс” команда Святослава Михайлюка в гостях боролась с “Портлендом”, сообщает корреспондент УНН.

Проведя удачно стартовую часть встречи (15:25), гости из Лос-Анджелеса получили значительный рывок от соперника. Примечательно, что 16 очков подряд набрал запасной игрок хозяев Ник Стаускас.

В дальнейшем матч протекал при небольшом преимуществе “Портленда” в цифрах на табло и завершился их успехом 128 119.

Отметим, что украинский легионер “Лейкерс” Михайлюк провел всю игру на скамейке запасных, зато среди его партнеров лучшими были Леброн Джеймс — 26 очков, 12 подборов, Джош Харт 20 Ингрэм 16 Кузьма 15. За “Портленд” 28 очков получил Лиллард, 24 добавил Стаускас.

Заметим, что звездный лидер “Лейкерс” Леброн Джеймс продолжил серию поражений в дебютных матчах за новые клубы в своей карьере (это 4-такая игра).

Источник: УНН
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