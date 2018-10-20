Украинки Музычук стали призерами Клубного кубка Европы по шахматам

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Греции финишировал Клубный кубок Европы по шахматам на котором выступал ряд представительниц из Украины, сообщает УНН со ссылкой на ФШУ.

Украинская женская команда “Федерация шахмат Киева” в составе М.Музичук, Н.Жукова, Ю.Осьмак, И.Гапоненко, О.Бабий заняла 5 место.

Лидер команды Мария Музычук заняла 2 место в общем зачете на первой доске, уступив первенство своей сестре Анне, которая играла за команду “Cercle d’Echecs de Monte-Carlo” — победительницу турнира.

Как сообщалось ранее, одна из сестер Музычук была награждена званием лучшей шахматисткой мира.