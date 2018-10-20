Гутерриш призвал к немедленному расследованию смерти журналиста Хашкаджи

КИЕВ. 20 октября. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному и прозрачному расследованию смерти саудовского журналиста The Washington Post Джамаля Ахмада Хашкаджи. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, передает УНН.

“Генеральный секретарь подчеркивает необходимость немедленного, тщательного и прозрачного расследования обстоятельств смерти Хашкаджи и привлечения к ответственности виновных”, — отмечается в документе.

Гутерриш также выразил глубокую обеспокоенность в связи с подтверждением смерти журналиста и выразил соболезнования его семье.

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Как ранее информировал УНН, Джамаль Ахмад Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не не выходил на связь.

В субботу генеральный прокурор королевства шейх Сауд аль-Муаджиб сообщил, что власти Саудовской Аравии подтвердили смерть саудовского журналиста Джамаля Ахмада Хашоґджи в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле.