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Министр обороны России впервые встретился с главой Пентагона

Министр обороны России впервые встретился с главой Пентагона

КИЕВ. 20 октября. УНН. Первая личная встреча министров обороны России Сергея Шойгу и США Джеймс Мэттиса состоялась “на полях” пятого совещания министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АSEАN) и диалоговых партнеров (“СМОА плюс”) в Сингапуре, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Главы военных ведомств двух стран встретились перед началом саммита на входе в зал заседаний, пожав друг другу руки. Во время короткой беседы глава Пентагона выразил главе Минобороны РФ соболезнования в связи с трагедией в Керчи. Он отметил, что в США неоднократно происходило подобное, и американцам понятны чувства россиян.

Сергей Шойгу поблагодарил коллегу и отметил, что такие трагические случаи становятся частым явлением в мире, и необходимо принять все возможные меры для предотвращения этих трагедий.

На совместном фотографировании при открытии заседания Шойгу и Мэттис также стояли рядом.

Как ранее информировал УНН, 17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении, после чего застрелился. В результате погиб 21 человек, ранены десятки.

Источник: УНН
Теги: США, Россия
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